Germania a confiscat un petrolier rusesc, cu tot cu încărcătura în valoare de 40 de milioane de euro

12:50

După ce în spațiul public s-a aflat că fostul procuror anticorupție, Victoria Furtună a devenit oficial președinta partidului „Moldova Mare”, politicianul a anunțat, într-un mesaj video, viziunea sa pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Ea a declarat că a luat această decizie după o perioadă de consultări și analize privind schimbările necesare în țară. „După alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, am avut numeroase discuții cu lideri politici, economiști, oameni de afaceri și reprezentanți ai societății civile. Am analizat atent oportunitățile de a contribui real la schimbarea de care are nevoie Republica Moldova mai mult ca niciodată”, a afirmat Furtună. Potrivit acesteia, partidul „Moldova Mare” își propune să fie o alternativă politică „integră, orientată spre rezultate și dezvoltare, nu spre compromisuri și jocuri de culise”. Lidera formațiunii a ținut să respingă speculațiile recente privind structura partidului, subliniind că acesta este condus în mod democratic, printr-un Consiliu Politic Național, și că toate deciziile respectă statutul publicat pe site-ul Agenției Servicii Publice. În perioada următoare, Furtună a promis să ofere mai multe detalii despre direcțiile politice și economice pe care le va urma partidul, în contextul în care „Moldova are nevoie de lideri capabili să ia decizii ferme și să livreze rezultate”. De asemenea, ea a anunțat că urmează lansarea oficială a partidului și a făcut apel la cetățeni să se alăture formațiunii: „Viitorul și istoria o scriem acum, noi, poporul.”„Țara noastră are nevoie de o echipă puternică, de un proiect politic curat, de lideri capabili să ia decizii ferme și să livreze rezultat acum și aici. Aceasta este misiunea mea, aceasta va fi misiunea echipei „Moldova Mare”, iar tu dacă crezi într-o echipă demnă și prosperă, te chem să fii membru. Viitorul și istoria o scriem acum, noi, poporul. Curând va avea loc lansarea oficială a partidului „Moldova Mare”. Sunt gata să răspund la toate întrebările dvs și vreau împreună să construim o Moldova prosperă, pentru noi, poporul, și nu pentru elitele politice”, a conchis Victoria Furtună în clipul său postat pe rețelele sociale.