FOTO // Monumentul Reginei Maria a României, instalat în centrul capitalei

17:10

Sarah Wynn-Williams, o fostă directoare a Facebook, a publicat un volum de memorii despre perioada în care a lucrat în cadrul companiei fondate și conduse de Mark Zuckerberg. Aceasta a încercat să blocheze publicarea cărții, însă volumul a urcat pe primul loc în clasamentul publicat de The New York Times privind cele mai vândute cărți […] Articolul Cartea pe care Mark Zuckerberg a încercat să o blocheze de la publicare a devenit un bestseller New York Times, pe primul loc în clasament apare prima dată în SafeNews.