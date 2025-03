Pierderi de 440 de milioane de lei la ferma din Roșcani, din cauza pestei porcine

19:30

Astăzi, 17 martie, am început ziua cu un gând clar: Cum pot contribui la schimbarea orașului meu? După anii petrecuți în străinătate, am văzut cum funcționează orașele europene – străzi bine întreținute, parcuri moderne, transport public eficient. Știu că astfel de schimbări nu vin peste noapte, dar nici nu... The post Jurnalul unui Nisporenean: Ce putem face pentru orașul nostru? appeared first on ALBASAT.