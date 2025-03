Nauseda: Lituania este pregătită să trimită trupe în Ucraina, dar după încetarea focului

09:10

Anual, la data de 21 martie, marcăm Ziua Mondială a Sindromului Down. Ziua nu a fost aleasă întâmplător, asta pentru că 21 martie, a treia lună a anului, este o aluzie la unica triplare a celui de al 21-lea cromozom, cel care provoacă sindromul Down. Specialiștii afirmă că sindromul Down nu este o boală, dar o schimbare […] Articolul 21 martie – Ziua mondială a sindromului Down apare prima dată în Realitatea.md.