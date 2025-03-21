Maib – lider în Programul „373”.Banca își consolizează poziția de partener principal al antreprenorilor din Moldova, acordând peste 36% din totalul creditelor accesate în program
Infotag, 21 martie 2025 13:00
Maib – lider în Programul „373”.Banca își consolizează poziția de partener principal al antreprenorilor din Moldova, acordând peste 36% din totalul creditelor accesate în program
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