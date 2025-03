Șapte întrebări și răspunsuri despre copiii Soarelui: „Ei pot duce o viață împlinită, atât timp cât li se oferă șansa de a crește într-un mediu în care sunt acceptați și susținuți”

Ludmila Adamciuc este mama Beatriciei. Beatricia are șapte ani și este Copilul Soarelui. Într-un interviu pentru ZdG, Ludmila împărtășește mai multe detalii despre viața unui cuplu care a dat naștere unui copil cu sindrom Down și despre procesul de creștere și dezvoltare. Ea vorbește despre programele de sprijin pentru părinții și copiii cu sindrom Down,...

