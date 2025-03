Comisia de la Veneția: Proiectul de lege privind Curtea Constituțională a Republicii Moldova se aliniază standardelor internaționale

08:40

Statele Unite sunt pe punctul de a relua livrările către Ucraina de bombe cu rază lungă de acțiune cunoscute sub numele de GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bombs, adică Bombe cu diametru mic, cu lansare de la sol, n.r.), după ce acestea au fost modernizate pentru a contracara mai bine bruiajul rusesc, au declarat pentru Reuters …