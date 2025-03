Summitul UE, lipsă de acord pe cele 40 de miliarde de euro pentru Ucraina, Orban refuză să semneze. Zelenski cere iar obuze

16:50

Un turist surprins de o avalanşă în nordul Norvegiei a fost salvat după ce a petrecut şapte ore sub zăpadă, o durată de supravieţuire excepţională, au relatat miercuri mass-media norvegiene. Descris ca având în jur de 40 sau de 50 de ani, bărbatul a fost găsit conştient, la aproximativ 1,5 metri sub zăpadă, în municipalitatea […] Articolul Un turist surprins de avalanșă în Norvegia a supraviețuit miraculos sub munții de zăpadă, mai bine de 7 ore apare prima dată în SafeNews.