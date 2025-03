Merele moldovenești ajung pe piața Indiei: un nou pas pentru exporturile Republicii Moldova

16:15

Filmul autohton ,,Prințul din Bubuieci'' a devenit un fenomen adevărat, câștigând rapid popularitate și atrăgând atenția spectatorilor din întreaga țară. Pelicula, cu umorul său autentic și poveștile emoționante, a ajuns chiar și la Cahul pe 2 martie, unde a fost întâmpinată cu mare entuziasm de către localnici. Cu această ocazie, am avut privilegiul de a realiza un interviu cu Anastasia Kolomeiciuc, actrița care a interpretat rolul Anfisei, unul dintre personajele cheie din film. În cadrul discuției, Anastasia ne-a împărtășit detalii despre cum a ajuns în acest proiect, dar și despre dificultățile întâmpinate pe parcursul filmărilor. Cum ai ajuns să interprezi rolul Anfisei în filmul „Prințul din Bubuieci”? Ce te-a atras la acest proiect și la rol în general? Studiez la aceeași facultate cu Danil Bâcico (protagonistul serialului „Sprinter”). La un moment dat, mi-a trimis un mesaj că au nevoie de cineva în echipă - așa-numitul asistent în proiectul „Prințul din Bubuieci”. După ce m-am gândit puțin, am acceptat, am dat un interviu și astfel am ajuns în echipă. După ce am citit întregul scenariu, am realizat că rolul Anfisei mi se potrivește, mă regăsesc în el. În acel moment, regizorul Ivan Naniev era pe cale să organizeze un casting pentru a găsi o actriță pentru acest rol. În final, am reușit să îl trec… A fost un eveniment incredibil pentru mine! Știam că va fi un proiect interesant și dificil. Cum te-ai pregătit pentru rolul Anfisei? A fost dificil pentru tine să joci acest personaj? Știam că pe umerii mei se află o mare responsabilitate - atât ca actriță, cât și ca producător executiv. Trebuia să mă asigur că toate departamentele funcționează corect, să mă ocup de costume, contabilitate și multe alte aspecte organizatorice. Să fiu sinceră, aproape că nu am avut timp pentru a învăța scenariul. Dar mi-au ajuns câteva citiri pentru a memora replicile și, în general, întreaga poveste. Desigur, înainte de filmări repetam întotdeauna textul și împreună cu echipa făceam repetiții. Vreau să mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să intru în rol. Deoarece acesta a fost debutul meu, fără îndoială a fost greu. FOARTE greu. Și fără ajutorul echipei, fără sprijinul și munca lor, ar fi fost mult mai greu. Deși Anfisa este o reflectare a mea, a fost totuși dificil să o joc. Trebuia să transmit gândurile, sentimentele și caracterul ei, să aduc toate acestea la spectator - iar asta nu este deloc ușor, așa cum poate părea. Ce ai aflat despre tine în urma acestui proces de filmare? Cum te-a schimbat această experiență ca actriță? Această experiență mi-a permis să mă cunosc dintr-o altă perspectivă. Mi-a schimbat complet viziunea asupra lumii. Am înțeles că pot mai mult, că nu este o limită, și că vreau să mă dezvolt, să lucrez asupra mea și să cresc în acest domeniu. Care a fost scena din film care te-a marcat cel mai mult? Ce ai învățat despre profesia de actor în timpul lucrului la acest proiect? Scena care mi-a rămas în minte a fost scena emoționantă cu Angela Chiobanu, unde trebuia să transmit trăirile și durerea Anfisei. Și, desigur, scenele cu sărutul — a fost greu. Când mă uitam la filme sau seriale, nu mă gândeam niciodată la cât de multă muncă este necesară pentru a le crea. Dar ajungând în spatele camerei, am văzut CÂT de multe forțe și timp sunt investite în fiecare proiect. Ce atmosferă exista pe platoul de filmare? Cum te înțelegeai cu ceilalți membri ai echipei și cu regizorul? Pe platoul de filmare era o atmosferă productivă. Aveam timp pentru muncă și timp pentru relaxare, dar toată lumea se implica la maxim. Regizorul Ivan Naniev distribuia timpul cu înțelepciune - nicio clipă nu a fost irosită, mereu era clar ce își dorea de la noi. Pe platou toți erau egali, toată lumea se ajuta și se îngrijea unii de alții. Și da, mereu era mâncare și apă - pentru asta le mulțumim! :) Cu ceilalți membri ai echipei am găsit rapid un limbaj comun. Mie îmi este ușor să comunic cu oamenii și toți cei din jur erau prietenoși și deschiși. Nu a fost niciun moment în care să mă simt neliniștită sau neglijată. Mulțumesc fiecăruia! Cum ai descrie filmul „Prințul din Bubuieci” cuiva care nu l-a văzut încă? Cu ce se diferențiază față de alte filme? „Prințul din Bubuieci” este un film ușor, interesant, comedie despre iubire, despre relațiile dintre părinți și copii. Este un film despre viața noastră, despre problemele cu care se confruntă mulți dintre noi. Fiecare spectator va găsi în el ceva deosebit: poate se va regăsi în anumite situații sau va învăța o lecție importantă. Asta îl face să se diferențieze față de alte filme. Există trăsături ale personajului Anfisa care sunt deosebit de apropiate de tine sau care au fost mai ușor de jucat? Așa cum am mai spus, Anfisa este în mare parte eu, așa că trăsăturile ei îmi sunt apropiate. Dar chiar și așa, a fost greu să o joc. Ce planuri ai pentru viitor? Vei continua să lucrezi în cinematografie sau planifici alte proiecte interesante? Desigur, voi continua să lucrez în cinematografie, să mă dezvolt și să cresc în acest domeniu! Au apărut zvonuri că personajul din „Prințul din Bubuieci” a fost creat cu ajutorul tehnologiilor inteligenței artificiale, având în vedere aspectul său unic. Cine sau ce este de fapt în spatele acestui personaj? Este un actor real sau ,,mâna'' tehnologiilor? Ce părere ai despre producția cinematografică din Moldova și influența tehnologiilor asupra cinematografiei din Moldova? Desigur, este un actor real, Valentin Fedorov. Cât despre tehnologiile în industria cinematografică, cred că în Moldova influența lor încă este nesemnificativă. Statul are nevoie de timp pentru a dezvolta acest domeniu. Dar sunt convinsă că, în viitor, vom asista la schimbări incredibile. Tehnologiile vor avea un impact mare nu doar asupra cinematografiei, ci și asupra vieții în general! Mulțumim Anastasiei pentru sinceritatea și deschiderea cu care și-a împărtășit experiența. Performanța ei din ,,Prințul din Bubuieci'' este o dovadă clară că cinematografia autohtonă are un potențial uriaș și că talentele tinere pot atinge rezultate remarcabile chiar și atunci când își încep drumul. Este inspirațional să vedem cum o tânără actriță depășește propriile limite și devine parte dintr-un proiect care deja are un succes uriaș. Îi dorim Anastasiei mult succes și să continue să crească, să se dezvolte și să ne încânte cu noi realizări pe viitor. Suntem siguri că drumul ei în cinematografie va fi unul frumos și strălucitor!