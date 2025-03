Vladimir Seregov, legumicultor: Am avut zero reziduuri depistate datorită recomandărilor Expert Agroteh

12:20

Stefan Iamandi a fost ales Vicepreședinte al grupului de experți Băuturi Spirtoase de Origine Vinicolă (BOISPI) din cadrul OIV – International Organisation of Vine and Wine. Această numire consolidează contribuția Moldovei la dezvoltarea standardelor internaționale pentru băuturile spirtoase de origine vitivinicolă. Grupul BOISPI are ca obiective actualizarea standardelor OIV privind etichetarea băuturilor spirtoase, elaborarea unui […]