ultima oră | Ședință extraordinară la CSM: Procurorul General solicită investigarea penală a unor magistrați

Livrările de ajutor militar către Ucraina prin Polonia au fost reluate în urma discuţiilor dintre Statele Unite şi Ucraina din Arabia Saudită, a declarat miercuri ministrul de externe polonez Radoslaw Sikorski, transmit AFP şi Reuters, preluate de Agerpres. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Confirm că livrările de arme via (centrul logistic din) Jasionka au revenit …