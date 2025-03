(live) Ultima oră! CSM examinează cu ușile închise sesizările Procurorului General pentru efectuarea unor acțiuni de urmărire penală în privința unor judecători

09:00

A trecut mai mult de un an de la producerea accidentului din satul Boldurești, raionul Nisporeni, în care Raisa Ciurel și-a pierdut fiul. Mihai avea 14 ani. În toată această perioadă, femeia a bătut multe drumuri, pe la Poliție, Procuratură, instanțe, pentru a-și face dreptate. „Nu e de ajuns că mi-a băgat copilul în pământ, el vrea să mă distrugă și pe mine, chiar dacă deja sunt distrusă, de un an”, susține mama copilului de 14 ani. Vremea trece, iar dosarul morții adolescentului rămâne în umbră, spune Raisa. Femeia crede că într-un final, nimeni nu va fi tras la răspundere, iar cazul va rămâne o simplă statistică. Mai mult, edilul i-ar fi propus, printr-un prieten de al său, să-și cumpere iertarea.. „Are bani, are putere, are frate procuror și mulți se tem”, a declarat aceasta, la emisiunea Avocații Poporului de la Life Moldova.