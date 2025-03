Apa potabilă se scumpește în capitală cu peste 20%: Noile tarife aprobate de ANRE

10:20

Un incendiu uriaş, care acoperă peste 1.000 de metri pătraţi, a izbucnit noaptea trecură la rafinăria Tuapse din regiunea Krasnodar, Rusia, după un atac atribuit Ucrainei, a transmis guvernatorul Veniamin Kondratiev pe Telegram.Autoritățile ruse susțin că atacul ar fi fost lansat de forțele ucrainene, scrie The Kyiv Independent. God morgon! I natt kl 02.30 kunde drönarljud höras vid Rosnefts oljeraffinaderi i Tuapse i ryska Krasnodarregionen och sen small det och en kraftig brand utbröt.Dessutom har det varit nervöst vid flera ryska flygplatser som stängt ner flygtrafiken under natten. pic.twitter.com/wlrsc2gXK5— Fria Ukraina (@FriaUkraina) March 14, 2025 Explozia a fost auzită în jurul orei 5:00 dimineața. Imaginile publicate pe rețelele de socializare arată un incendiu intens în zona rafinăriei. Potrivit lui Veniamin Kondratiev, un rezervor de benzină este în flăcări. Mai mult de 100 de pompieri intervin pentru a stinge incendiul.Ucraina nu a comentat oficial atacul. The area of ​​the fire at the oil refinery after the attack in Tuapse is more than 1 thousand square meters pic.twitter.com/t93rEBWhGT— big ben (@alternative_war) March 14, 2025 Rafinăria Tuapse, cu o capacitate anuală de procesare de 12 milioane de tone, reprezintă un obiectiv strategic pentru aprovizionarea armatei ruse.Instalația a fost vizată de atacuri și anterior, inclusiv pe 26 februarie.În ultimele luni, Ucraina a intensificat loviturile asupra infrastructurii petroliere din Rusia.Joi, ministerul rus al Apărării a anunţat că armata a interceptat și distrus 77 de drone ucrainene peste noapte. 30 de drone au fost doborâte deasupra regiunii vestice Briansk, la granița cu Ucraina, în timp ce 25 au fost doborâte deasupra Kaluga, a precizat ministerul într-un comunicat citat de AFP.Alte drone au fost interceptate deasupra regiunilor Kursk, Voronej, Rostov și Belgorod. ️A fire has engulfed tanks at an oil depot in Tuapse.The fire was initially thought to have started as a result of a Western coalition UAV attack. According to Governor Kondratyev, the area of the fire exceeds 1,000 square meters.16 fire brigade units are currently… pic.twitter.com/g6fUJ1w3AR— Peacemaker (@peacemaket71) March 14, 2025