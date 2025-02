Primii 10 cei mai bine plătiți sportivi din lume în 2025: unde se situează Messi și Ronaldo

15:30

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat din nou că are un plan concret pentru încheierea conflictului din Ucraina și i-a cerut asistentului său pentru securitate națională, Mike Waltz, să organizeze întîlniri pe această temă.Despre acest lucru relatează ziarul The New York Post, căruia liderul american i-a acordat un interviu.{{796756}}„Sper că se va întîmpla rapid”, a spus Trump despre