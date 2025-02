15:10

Ministrul afacerilor externe al Statului Israel, Gideon Moshe Sa'ar se află într- o vizită oficială la Chişinău, cu prilejul inaugurării ambasadei Israelului în ţara noastră. Oficialul a avut o întrevedere cu omologul său, Mihai Popşoi, iar în cadrul discuţiilor cei doi au subliniat importanța acestui moment istoric pentru consolidarea relațiilor diplomatice și au reafirmat angajamentul ... Oficial -Ambasada Israelului inaugurată la Chișinău – O nouă etapă în relațiile bilaterale dintre cele două state