Trump spune că a vorbit la telefon cu Putin despre o încetare a războiului din Ucraina – Nici Kremlinul, nici Casa Albă nu confirmă dialogul

Ministrul afacerilor externe al Statului Israel, Gideon Moshe Sa'ar, efectuează astăzi o vizită de lucru în Republica Moldova. Oficialul are programate întrevederi cu omologul său, Mihai Popșoi, președinta Maia Sandu și prim-ministrul Dorin Recean, transmite IPN. la această oră la Ministerul Afacerilor Externe, miniștrii Mihai Popșoi și Gideon Moshe Sa'ar susțin o conferință de presă ... LIVE: Conferință de presă susținută de ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, și ministrul afacerilor externe al Statului Israel, Gideon Moshe Sa'ar