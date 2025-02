„Deputații, în continuare, nu respectă transparența decizională”: Constatarea Promo-LEX

10:50

Trei suspecți care au răpit o persoană cu domiciliul în stânga Nistrului, pentru o presupusă tâlhărie comisă în regiune, au fost reținuți. Inspectoratul General al Poliției precizează că oamenii legii s-au autosesizat imediat și au întreprins prompt toate acțiunile necesare. Cei trei suspecți au fost reținuți și se află în custodia organelor de drept. „Cu […] The post Trei suspecți, reținuți în cazul răpirii unui cetățean din stânga Nistrului appeared first on NewsMaker.