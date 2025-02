Maia Sandu a grațiat o persoană condamnată pentru trafic de droguri. Cum explică decizia

10:10

Preşedintele american Donald Trump a declarat că a vorbit la telefon cu preşedintele rus Vladimir Putin despre o încetare a războiului din Ucraina, a relatat New York Post sâmbătă seara, conform Reuters, scrie News.ro.Într-un interviu acordat vineri la bordul Air Force One, Trump a afirmat că „mai bine nu spune”, când a fost întrebat de câte ori au vorbit cei doi lideri.„El (Putin) vrea să nu mai vadă oameni murind”, a declarat Trump pentru New York Post.Nici Kremlinul, nici Casa Albă nu au răspuns imediat la solicitarea Reuters de comentarii.La sfârşitul lunii ianuarie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Putin este pregătit să aibă o convorbire telefonică cu Trump şi că Moscova aşteaptă veşti de la Washington în acest sens.Vineri, Trump a declarat că probabil se va întâlni săptămâna viitoare cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a discuta despre sfârşitul războiului.Războiul, care a început cu invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, va avea trei ani pe 24 februarie. Mii de oameni, în marea lor majoritate ucraineni, au fost ucişi în timpul conflictului.Trump a declarat pentru New York Post că a avut „întotdeauna o relaţie bună cu Putin” şi că are un plan concret pentru a pune capăt războiului. Dar el nu a dezvăluit detalii suplimentare.„Sper că este rapid”, a spus Trump. „În fiecare zi mor oameni. Acest război este atât de rău în Ucraina. Vreau să termin cu nenorocirea asta”, a adăugat el.