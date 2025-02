România, sub amenințarea unui cutremur de 7,6 grade pe scara Richter: „Nu vreau să creez panică, dar va veni un seism puternic”

09:50

6 februarie 2023 - data în care viața Marcelei Paladi a luat o nouă întorsătură. Fiind la un pas de final tragic, tânăra totuși a scăpat cu viață după accidentul de groază de pe Viaduct, unde un BMW a intrat cu viteză într-un automobil, strivind-o pe Marcela, care se afla la portbagajul acestuia, lăsând-o fără picioare. După o luptă crâncenă, tânăra a trecut perioada de reabilitare, iar acum se bucură de viață, fiind în așteptarea primului său bebeluș. „Nu am să mă zbat acum cu pumnul în piept la tema „nu cedați”, „crede în propriile forțe”. Am învățat că din suferință se nasc cele mai puternice suflete, iar cele mai mărețe caractere sunt pline de cicatrici”, a scris Marcela Paladi sub un video emoționant publicat la 2 ani de la noaptea tragică, care a lăsat-o schilodită.