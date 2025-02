Maia Sandu a grațiat 3 persoane, printre care un traficant de droguri. Avocatul Poporului argumentează de ce

10:00

Una dintre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească Tiraspolul, ca să beneficieze de cele 60 milioane de euro din partea UE, este să crească treptat tarifele la energie. Întrebată dacă tarifele din regiune ar putea ajunge la nivelul celor de pe malul drept, președinta Maia Sandu a spus că „nu pot ajunge într-o lună sau […] The post „Una dintre condiții este creșterea tarifelor la energie”. Maia Sandu, despre ajutorul condiționat al UE propus regiunii transnistrene appeared first on NewsMaker.