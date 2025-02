Limba rusă, introdusă ca materie opțională la liceele militare din România

18:20

Arcul de Triumf din Chișinău, un simbol al mândriei și memoriei istorice, se transformă în ruine sub indiferența totală a autorităților. Monumentul nu a fost restaurat de peste 20 de ani, iar acum fundația sa se destramă, iar pietrele își pierd forma. Experții și locuitorii trag un semnal de alarmă, dar autoritățile continuă să ignore […]