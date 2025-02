(VIDEO) Deces suspect în arest la IP Rîșcani, jaf la schimb valutar și crimă în familie la Cahul/ Săptămâna 112

16:10

Întrebat de NewsMaker ce priorități are pentru sesiunea de primăvară a Parlamentului, deputatul neafiliat Vasile Bolea a evitat să comunice. „Ne temem de voi. (…) Fiind finanțați de către organizația criminală din Statele Unite USAID…", a continuat Bolea. Pe 6 februarie, aflat la Parlament, corespondentul NewsMaker l-a întrebat pe Vasile Bolea ce priorități are pentru […]