“Joe, ești concediat!” Trump anunță că îi va retrage lui Biden accesul la informații clasificate

11:00

Marina Anton, judecătoare la Curtea de Apel Centru, este subiectul unui raport de investigație jurnalistică detaliat care scoate la iveală numeroase acuzații de comportament neadecvat și încălcări ale drepturilor omului în cazurile pe care le-a gestionat, scrie Știrionline.md. Raportul, care a examinat performanțele și deciziile judecătoarei pe parcursul mai multor ani, prezintă o serie de încălcări și probleme care ridică semne serioase de întrebare asupra eficienței și eticii în exercitarea funcției sale.Cazuri notabile de încălcări ale drepturilor omuluiUnul dintre cazurile semnificative asociate cu judecătoarea Anton este cel denumit „Grecu contra Moldovei” (2017). În acest caz, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a identificat o încălcare flagrantă a articolului 3 din Convenție, care interzice tratamentul inuman sau degradant. Reclamanta s-a plâns de maltratare de către poliție și de investigația ineficientă a acestor abuzuri. Instanțele moldovenești, inclusiv un complet de judecată din care făcea parte Anton, inițial au redus compensațiile acordate reclamantei, o decizie criticată ulterior de CtEDO.În alt caz, „Ialtexgal-Aurica” SA contra Moldovei, problemele s-au concentrat pe durata excesivă a procedurilor judiciare. Curtea de Apel Chișinău, unde Anton a servit ca judecător, a fost implicată în emiterea unei decizii care a fost văzută ca o contribuție la întârzierea nejustificată a unui verdict final. CtEDO a constatat o încălcare a articolului 6 din Convenție, care garantează dreptul la un proces echitabil și într-un termen rezonabil, sancționând statul moldovean pentru această încălcare.Probleme disciplinare și comportament în instanțăMarina Anton a fost implicată în mai multe incidente care au dus la proceduri disciplinare. În 2016, a fost deschis un dosar penal privind posibile abateri într-o cauză civilă legată de decăderea din drepturi părintești. Deși dosarul a fost în cele din urmă închis, acesta a stârnit îngrijorări cu privire la modul în care judecătoarea își gestionează cazurile.Potrivit portalului de știri, în sala de judecată, comportamentul său a fost uneori sub standardele profesionale așteptate. Anton a fost criticată pentru atitudinea sa față de avocați, fiind acuzată că a adoptat un ton inadecvat și a intervenit în mod neadecvat în pledoariile avocaților. Aceste acțiuni au dus la emiterea unui avertisment de către Consiliul Superior al Magistraturii în 2022, reflectând preocupările continue privind abordarea sa profesională, mai scrie presa.Integritate financiară sub semnul întrebăriiRaportul de investigație a arătat, de asemenea, posibile probleme legate de integritatea financiară a judecătoarei Anton. Discrepanțele dintre veniturile declarate și stilul de viață, precum și gestionarea neclară a anumitor active, sugerează posibile conflicte de interese sau beneficii materiale nejustificate. Aceste aspecte sunt îngrijorătoare, deoarece pot afecta percepția de imparțialitate și corectitudine esențială pentru funcția judiciară.Aceste descoperiri compun un tablou complex și profund îngrijorător al activității unei judecătoare care pare să fi încălcat în mod repetat standardele de conduită și integritate așteptate de la un magistrat. Ele subliniază necesitatea unei revizuiri aprofundate a cazurilor gestionate de Anton și a comportamentului său în instanță, pentru a asigura că justiția în Moldova este administrată fără reproș și în conformitate cu cele mai înalte standarde etice și profesionale, mai scrie portalul Știrionline.md.Raportul detaliat privind activitatea judecătoarei Marina Anton a fost elaborat de un grup de experți format din jurnaliștii de investigație Viorica Zaharia și Mădălin Necșuțu, alături de jurista Olga Diaconu și avocatul Victor Felișcan. Această investigație a fost susținută financiar de Uniunea Europeană și cofinanțată de Fundația Soros Moldova, sub egida proiectului „Asigurarea integrității, eficienței și independenței sistemului de justiție din Moldova – #JustițiePentruMoldova”. Raport Nr.5 Anton Marina 02... by Agenția de Presă TELEGRAPH.MD Sursa articol: Știrionline.md