Legătura dintre nuci și prevenirea îmbătrânirii: Ce au descoperit cercetătorii

07:00

A 17-a ședință de judecată în cazul copilului lovit mortal de primarul din Boldurești a fost amânată. „Am rămas dezamăgită de Ciochină. Când am aflat că vrea să își continue activitatea de primar, spunând că este suficient că a fost batjocorit un an de zile, am început să plâng fără să vreau”, a declarat mama […] Articolul „El așteaptă cu nerăbdare să se întoarcă la muncă, în timp ce fiul meu zace în pământ”. A 17-a ședință de judecată în cazul copilului lovit mortal de primarul din Boldurești a fost amânată apare prima dată în ea.md.