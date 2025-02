(VIDEO) „Plănuiesc să mă întorc în Moldova, dar nu acum”. Povești de viață din diaspora

15:20

Știrile NewsMaker sunt din nou pe fir. În această ediție: Cibotaru: NATO nu cucerește teritorii Cernăuțeanu: proprietara salonului a părăsit țara Batrîncea despre apucăturile PAS. Grosu: „Nu îmblăm și ne niorlăim" Fratele lui Dodon, a fost eliberat și are interdicție de a părăsi localitatea Arcul de Triumf, între istorie și nepăsarea autorităților