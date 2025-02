A doua zi la rând, regiunea transnistreană a solicitat volum maxim de gaze

09:00

Ministrul afacerilor externe al Statului Israel, Gideon Moshe Sa'ar, efectuează astăzi o vizită de lucru în Republica Moldova. Oficialul are programate întrevederi cu omologul său, Mihai Popșoi, președinta Maia Sandu și prim-ministrul Dorin Recean, transmite IPN. După întrevederea delegațiilor la Ministerul Afacerilor Externe, miniștrii Mihai Popșoi și Gideon Moshe Sa'ar...