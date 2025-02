Primarul a convocat ședința ordinară cu aparatul Primăriei municipiului Bălți

17:30

Ieri, 3 februarie 2025, a fost semnat un contract important pentru implementarea proiectului „Digitalisation and Innovation for Promotion of Rare Archaeological Discovery”, un proiect ce beneficiază de finanțare din partea Cehiei și care se va desfășura cu sprijinul Centrului Arheologic din Olomouc. Acest proiect inovativ are ca scop promovarea descoperirilor arheologice rare prin digitalizarea și... Read More →