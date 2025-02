IIHS, despre tendințele de cumpărare a mașinilor mari: „Extra large doesn’t mean extra safe”

Așezați un MINI Cooper minuscul în umbra unui Chevrolet Suburban uriaș și pare evident care vehicul ar oferi ocupanților săi mai multă protecție în cazul unei coliziuni frontale. Dar noțiunea că mai mare este mai sigur are un plafon clar, arată o nouă cercetare a Insurance Institute for Highway Safety. Pentru vehiculele care cântăresc mai […] Articolul IIHS, despre tendințele de cumpărare a mașinilor mari: „Extra large doesn’t mean extra safe” apare prima dată în Autoblog.md.

