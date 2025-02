Semnele deficitului de calciu la copii: Cum să îl recunoști și cum să îl previi

13:20

7 culori care se combină perfect cu burgundy pentru un look fresh și chic 7 culori care se combină perfect cu nuanțele de burgundy. Vei obține un look fresh și chic Culoarea burgundy, cunoscută și sub denumirea de bordo, este o nuanță elegantă și extrem de populară în ultima perioadă. Aceasta a reușit să depășească chiar și nuanțele de maro, iar acum este un must-have în garderoba oricărei femei care își dorește un look sofisticat. Dacă te întrebi cu ce culori se potrivește cel mai bine burgundy...