Pasagerii vor primi despăgubiri mai mari în cazul pierderii bagajelor sau al întârzierii zborurilor avia

Compania energetică Energocom anunţă că de la 1 februarie, în regiunea transnistreană au fost livrate peste 5,7 milioane de metri cubi de gaze naturale, conform solicitărilor Tiraspoltransgaz și respectând Dispoziția nr. 7 a Comisiei pentru Situații Excepționale. Astfel, potrivit datelor, la 1 februarie au fost livrate 450 mii metri cubi de gaze, în data de ...