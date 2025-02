Bugetul federațiilor sportive din Republica Moldova crește cu 37% în 2025

20:10

Proprietara salonului de estetică din Chișinău, unde femeia de afaceri Liubov Babițchi a decedat în urma unei intervenții estetice, a părăsit Republica Moldova la scurt timp după incident. Despre aceasta a declarat șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, în cadrul emisiunii „Puterea a patra" de la postul N4. „Proprietara acelui salon a părăsit […]