Renato Usatîi: PAS este cel mai mare dușman al integrării europene în Republica Moldova!

18:40

Moldova are nevoie de propria Patriarhie, iar statul ar trebui să asigure salarii clericilor. De această părere este președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, și a fost expusă în cadrul emisiunii Radar Politic. „În ceea ce privește disputa dintre Mitropolia Moldovei și Mitropolia Basarabiei, am spus-o și o repet: Moldova are nevoie de propria Patriarhie! Fără […] Articolul Renato Usatîi: Noi trebuie să avem Patriarhia Moldovei, o biserică unită pentru întreaga țară! apare prima dată în Subiectul Zilei.