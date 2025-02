LIVE: Blocul „Alternativa” anunță constituirea proiectului politic

15:30

Comisarul european pentru extindere, slovena,Marta Kos, are planificată o vizită în Republica Moldova. Oficialul de la Bruxelles va ajunge în țara noastră pe 4 februarie. Reprezentanta Uniunii Europene a făcut anunțul, în contextul anunțării acordului privind sprijinul de 30 de milioane de euro, pentru securitate energetică. „Salutăm acordul privind pachetul de asistență de urgență de ...