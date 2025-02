Schemă de contrabandă cu semiremorci și camioane destructurată de IGPF și PCCOCS

15:00

În data de 1 februarie curent, la cursa „Londra – Chișinău”, pe direcția de ieșire din Republica Moldova, la cabina de control s-au prezentat doi cetățeni străini care intenționau să traverseze frontiera aeriană. The post Cocaina depistată în PTF Aeroportul Internaional Chișinău first appeared on Știri din regiunea Ungheni.