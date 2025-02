Biletele la tren se vor scumpi din 15 februarie

16:10

Piața muncii se schimbă rapid sub influența tehnologiei, tranziției verzi și evoluțiilor demografice. Un nou raport al World Economic Forum estimează că până în 2030 vor apărea 170 de milioane de locuri de muncă noi, cu o creștere în domenii ca software și livrări, însă alte 92 de milioane vor... The post Joburile viitorului: Care sunt locurile de muncă pe care le vom pierde și cele care vor crește în importanță appeared first on ALBASAT.