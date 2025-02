Două vinării din țară, incluse în Lista indicativă a Patrimoniului Mondial UNESCO

11:10

Autoritățile Republicii Moldova au întâmpinat un refuz din partea Federației Ruse privind extrădarea lui Ilan Șor urmărit, a anunțat ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „În momentul în care am aflat că acesta s-ar afla pe teritoriul Federației Ruse, am înaintat o cerere, la care am primit un refuz fără nicio motivare. … The post Rusia a respins fără motivare cererea de extrădare a lui Ilan Șor. Ministra Justiției solicită explicații first appeared on ZUGO. Articolul Rusia a respins fără motivare cererea de extrădare a lui Ilan Șor. Ministra Justiției solicită explicații apare prima dată în ZUGO.