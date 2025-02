Rușii nu-și vor mai putea cumpăra case și terenuri în Finlanda. Anunțul guvernului de la Helsinki

04:10

Procurorii europeni investighează modul în care biroul din Moscova al unui contractor IT a contribuit la construirea noului sistem electronic de frontieră al UE, care va crea cea mai mare bază de date cu informații personale din blocul comunitar, relatează Financial Times. Conform documentelor consultate de Financial Times, grupul francez de IT Atos a folosit […]