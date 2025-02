Roman apocrif despre lectură

22:30

Timp de câteva săptămâni, sute de cetățeni, angajați ai autorităților publice și instituții de învățământ s-au alăturat campaniei „Biblioteca de sub brad”. În cadrul celei de-a treia ediții au fost colectate peste 9000 de cărți pentru copiii de toate vârstele. În acest an, volumele adunate vor fi repartizate în centrele de plasament pentru copii, dar […] Articolul Peste 9000 de cărți au fost adunate în cadrul campaniei „Biblioteca de sub brad”, lansată de Guvern apare prima dată în Gazeta de Chișinău.