Rușine națională! Moldova mai are 1200 km de drumuri pietruite

12:50

Secretarul de stat la Ministerul Agriculturii, Adrian Digolean, a declarat că, odată cu aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, țara noastră va avea permisiunea de a crește suprafața de viță de vie cu un maximum de 1% pe an. „Am atenționat viticultorii că, după aderare, vom avea dreptul de a planta viță-de-vie doar într-o măsură […] Articolul Aderarea la UE aduce noi provocări pentru viticultura din Moldova: 1% în plus pe an apare prima dată în Bani.md.