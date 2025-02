Petiție: o organizație cere anularea interdicției privind avorturile medicamentoase prin telemedicină

08:20

Criza energetică: ajutorul UE în 2025, Uniunea Europeană va oferi Republicii Moldova 310 milioane de euro pentru depășirea crizei energetice, inclusiv pentru regiunea transnistreană. Din această sumă, Chișinăul a primit deja 30 de milioane de euro, iar alte 100 de milioane urmează să fie transferate până la sfârșitul lunii aprilie. Acordul a fost semnat pe 4 februarie de comisarul european pentru extindere, Marta Kos, aflată într-o vizită la Chișinău, […] The post NM Espresso: UE a majorat ajutorul la 310 milioane de euro, Dodon a cerut reintegrarea țării, iar la Chișinău s-a deschis Ambasada Israelului appeared first on NewsMaker.