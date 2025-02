Cum să tai ceapa fără să plângi: sfaturi și trucuri utile

10:40

Un sfert dintre adolescenți consumă cofeină aproape zilnic, dar noile recomandări ale unui grup de cercetare în nutriție subliniază că acest obicei nu este deloc sănătos. Un panel de experți din cadrul Academy of Nutrition and Dietetics, American Academy of Pediatric Dentistry, American Academy of Pediatrics și American Heart Association recomandă ca tinerii cu vârste [...] Articolul Cofeina pentru adolescenți: cum afectează sănătatea și ce spun experții apare prima dată în ZdGUST.