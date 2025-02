Ilie Isac, primarul din Molovata, acuzat că și-a alocat singur compensații pentru pagubele naturale din agricultură DOC

15:50

Ministrul Afacerilor Externe al Israelului, Gideon Moshe Sa'ar, care se află într-o vizită oficială la Chișinău, a dezvăluit că bunicul său este originar din Republica Moldova. Precizarea a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă din 4 februarie. „Bunicul meu, David, s-a născut la Chișinău în 1908. La vârsta de doar 18 ani s-a […]