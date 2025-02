Cursul valutar oficial la 06.02.2025

10:50

Suplimentar la cele cinci ore de deconectări în evantai, locuitorii din regiunea transnistreană riscă să mai stea astăzi încă o oră fără lumină. Administrația de la Tiraspol precizează că lumina ar putea fi reconectată cu întârziere, transmite IPN. În regiunea transnistreană, electricitatea este deconectată în evantai, pe grupe de adrese,... The post Deconectările de lumină în regiunea transnistreană s-ar putea prelungi cu o oră appeared first on ALBASAT.