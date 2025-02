Fratele lui Igor Dodon, reținut. Fostul președinte acuză „represalii”

11:20

Guvernul a decis dublarea burselor pentru cei care vor să devină doctori în știință. Plățile lunare vor ajunge la suma de 4400 de lei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit proiectului, începând cu anul 2025, studenții doctoranzi vor beneficia de 4400 de lei, lunar, indiferent de anul de studii. Astfel, bursa doctoranzilor din anul I … The post Bursele lunare pentru studenții doctoranzi se vor dubla first appeared on ZUGO. Articolul Bursele lunare pentru studenții doctoranzi se vor dubla apare prima dată în ZUGO.