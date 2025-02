Moartea unui bebeluș într-un spital din Chișinău: reacția medicilor la acuzația că s-a înecat în timp ce îl hrăneau cu lapte

13:20

Diaspora moldovenească a reunit experți și diplomați la Bruxelles pentru a discuta viitorul parcurs european al țării. În cadrul întâlnirii a fost prezentat „White Paper on Moldova” – un document cu un plan de acțiuni pentru consolidarea democrației, combaterea dezinformării și implicarea societății civile. Participanții au subliniat importanța implicării active a diasporei în procesele politice […] The post (VIDEO) Diaspora a prezentat la Bruxelles „White Paper on Moldova”. Este menționată și redacția NewsMaker appeared first on NewsMaker.