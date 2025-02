Statele baltice pregătesc decuplarea de la reţeaua electrică rusească – Când va avea loc debranșarea

15:30

Klaus Iohannis nu ia in calcul demisia ori retragerea și va rămâne la Palatul Cotroceni până la instalarea noului președinte, au declarat pentru Antena 3 CNN surse politice. Semnalul va fi dat săptămâna viitoare, când Iohannis se întâlnește cu lideri europeni, cu președintele Parlamentului European, dar și cu secretarul general al NATO. În cele mai ... Klaus Iohannis nu se dă dus de la Cotroceni – Nu va demisiona și va aștepta instalarea noului președinte după alegerile din mai The post Klaus Iohannis nu se dă dus de la Cotroceni – Nu va demisiona și va aștepta instalarea noului președinte după alegerile din mai appeared first on Politik.