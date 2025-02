17:00

Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a vorbit despre importanța ajutorului străin, afirmând că, în primul an de război, ucrainenii au scos 35 de miliarde de dolari. „Sunt drepturile lor”, a subliniat el, într-un interviu cu Piers Morgan, citat de Ukrinform, în care a a reiterat că asistența primită a fost esențială. „În primul an de război, […] Articolul Ucrainenii au scos miliarde de dolari din țară, în primul an de război apare prima dată în SafeNews.