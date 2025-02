Alexandru Dodon, fratele lui Igor Dodon, a fost reținut. Reacția lui Igor Dodon

10:00

Simona Halep şi-a anunţat retragerea din tenis după înfrângerea suferită în faţa italiancei Lucia Bronzetti, în primul tur al turneului Transylvania Open.„Corpul meu nu mai duce aşa mult pentru a ajunge acolo unde am mai fost. Ştiu ce înseamnă. De aceea am vrut să vin astăzi la Cluj să joc în faţa dumneavoastră şi să îmi iau la revedere pe terenul de tenis! Cine ştie dacă mă voi mai întoarce. E ultima dată când am jucat aici, nu vreau să plâng”, a transmis fosta dublă campioană de Grand Slam, scrie GSP.Simona Halep, locul 868 WTA, a pierdut primul set cu 1-6 după 28 de minute şi pe al doilea tot cu 1-6, după 31 de minute de joc. Pentru participarea în primul tur, tenismena va primi 2.975 de dolari şi un punct WTA.Halep a evoluat şi la dublu la Transylvania Open, unde, împreună cu Ana Bogdan, a fost eliminată în prima rundă. Revenită în circuitul WTA în 2024 după o suspendare pentru dopaj, Simona a jucat ultimul meci oficial la simplu pe 28 octombrie, când a fost eliminată în primul tur la turneul WTA250 de la Hong Kong.