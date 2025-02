Noi oportunități pentru modernizarea orașelor din Moldova după modelul european

20:00

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează despre două focare active de pestă porcină, un focar de rabie și un focar de gripă aviară, transmite IPN. Focare de pestă porcină sunt înregistrate în localitatea Cotova, raionul Drochia, și în satul Sălcia, raionul Șoldănești. Aici au fost introduse măsuri de carantină și... The post Focare active de pestă porcină, rabie și gripă aviară appeared first on ALBASAT.