(video) „Voluntariatul ajută la schimbarea în bine a lumii.” O tânără din Ungheni ne-a povestit despre importanța activismului civic

13:30

Duminică, 2 februarie 2025, la Los Angeles a avut loc cea de-a 67-a ceremonie a premiilor Grammy. Kendrick Lamar a câștigat cele mai multe premii – piesa sa Not Like Us a câștigat la cinci categorii, inclusiv „Înregistrarea anului”, „Cântecul anului”, „Cea mai bună interpretare rap”, „Cel mai bun cântec rap” și „Cel mai bun videoclip”. De asemenea, Beyoncé a câștigat pentru prima dată un premiu Grammy – pentru cel mai bun album. Сообщение (video) Au fost desemnați câștigătorii celei de-a 67-a ceremonii a premiilor Grammy появились сначала на #diez.